Martin Grüll, Fin-Core, nennt seine subjektiv lässigsten Momente in der Wiener Börsegeschichte 1. IPO der Raiffeisenbank International2. die vielen Börsegänge österreichischer Staatsbetriebe im Zuge der Privatisierungswelle3. IPO der Erste Group4. Rasche Erholung des ATX nach dem 1. Corona Lockdown5. IPO der BAWAG Hintergrund: Im Börse Social Magazine #60 wählten wir gemeinsam mit firesys und 50 MarktteilnehmerInnen,die je 5 Inputs bringen können (also Sample 250 am Ende der 250er-Feiern der Wiener Börse) den lässigsten Moment in der Wiener Börsegschichte. Siehe digital unter https://boerse-social.com/pdf/magazines/bsm_60 . (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.02.)

