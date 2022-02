Der Lithium-Produzent Standard Lithium ist in dieser Woche bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate Opfer einer sogenannten Shortseller-Attacke geworden. So hat Hindenburg Research Berichte veröffentlicht, in denen behauptet wird, dass Standard Lithium in seinen Veröffentlichungen widerrechtlich keine Angaben zum Pilotprojekt in Arkansas macht. Schon im Herbst hatte Blue Orca Capital eine ähnliche Strategie gefahren…

Die Berichte von Hindenburg Research führten an der Börse zu einem brutalen Absturz. Am Donnerstag fiel der Kurs um rund 30 Prozent und schlug im Tief bei nur noch 4,50 Euro auf. Tags darauf schoss die Aktie jedoch schon wieder kräftig nach oben. So verabschiedete sich Standard Lithium mit rund 5,10 Euro und damit rund ...

