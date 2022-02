Auch wenn die Omikron-Variante weniger schwere Krankheitsverläufe verursacht, dürfte Corona-Impfungen auch in den kommenden Monaten und vielleicht sogar Jahren an der Tagesordnung bleiben. Da passt es perfekt, dass der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech gemeinsam mit US-Partner Pfizer jetzt in den USA einen Zulassungsantrag für ihren Impfstoff für die Altersklasse zwischen 6 Monaten und 5 Jahren gestellt haben.

Erhalten die beiden Partner auch diese Zulassung, deckt BioNTech mit seinem Impfstoff also alle Altersklassen (außer Säuglingen) ab. An der Börse hat sich der Aktienkurs von BioNTech zuletzt wieder merklich berappelt. Seit dem Tief vor knapp zwei Wochen bei 135 US-Dollar konnte die Aktie bis Freitagabend rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...