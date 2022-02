Der Online-Gigant Amazon hat gestern seine Zahlen für das vierte Quartal veröffentlicht. Bemerkenswert dabei das Umsatzwachstum von neun Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Insgesamt setzte Amazon im Weihnachtsquartal 137,4 Milliarden US-Dollar um. Was allerdings mit Blick auf die Vergangenheit noch bemerkenswerter ist, ist die Gewinnentwicklung:

Denn bis vor Kurzem hieß es bei Amazon: Wachstum um jeden Preis! Beinahe der komplette Gewinn wurde stets in weiteres Wachstum investiert. Das scheint nun vorerst vorbei. Denn Amazon beginnt, seine Marktmacht nun auch zu monetarisieren. Im abgelaufenen Quartal lag der Gewinn bei 14,3 Milliarden US-Dollar - so viel wie in den Jahren 2013 bis 2017 zusammen! ...

