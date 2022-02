Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Die Erholung nach dem Absturz am 24. Jänner setzt sich auch in dieser Woche fort, wie erwartet ist der Weg zurück zu der 4.000-Punkte-Marke aber alles andere als einfach. Die meisten kurzfristigen technischen Indikatoren haben jedoch gedreht, das Momentum ist nun wieder leicht positiv, und auch der MACD generiert ein zartes Kaufsignal. Der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Tage wurde problemlos übersprungen und bildet somit weder Unterstützung noch nen- nenswerten Widerstand. Auch wenn sich die meisten technischen Indikatoren wieder im neutralen bis leicht positiven Bereich befinden, ist das Chartbild aktuell nicht wirklich überzeugend. Einen weiteren Anlauf auf die 4.000 Punkte schließen wir nicht aus, für am wahrscheinlichsten sehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...