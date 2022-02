Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der globale Aktienmarktindex legte in der letzten Woche in EUR um +0,5% zu. Der S&P 500 notierte in EUR um +0,7% höher. Der Nikkei 225 stieg in EUR um +1,8%. Der Stoxx 600 hingegen fiel um -0,4%. Der globale Emerging Market Index befestigte sich in EUR um +3,8%. Die Aktien aus den Sektoren Technologie/Medien entwickelten sich uneinheitlich. Apple und Alphabet performten nach sehr guten Ergebnissen seit Jahresbeginn besser als der S&P 500. Bei Microsoft ist das trotz hervorragender Ergebnisse noch nicht der Fall. Diese Situation dürfte sich ändern, wenn das Aktienrückkaufprogramm von Microsoft wieder voll in Gang kommt. Die Aktie von Meta Platforms entwickelte sich nach einer Wachstumsverlangsamung am schlechtesten (-29% ytd). Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...