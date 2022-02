Die Analysten der Erste Group haben in ihrer Wochenpublikation "Equity Weekly" wieder die Unternehmens-News von heimischen Börsenotierten kommentiert bzw. neue Research-Reports veröffentlicht. Hier einige Fazits: Zu AT&S: Der Vorstand hob seinen Ausblick für das GJ21/22 erneut an und rechnet mit einem Umsatzwachstum von 28-30% (davor: 21-23%) zum Vorjahr, wobei die Erwartung hinsichtlich bereinigter EBITDA Marge bei 21-23% bestätigt wird. Die Anlaufkosten der neuen Produktionskapazitäten in Chongqing sowie in Kulim von etwa EUR 25 - 35 Mio. (zuvor: EUR 50 Mio.) sind darin nicht beinhaltet. Demnach wird der Umsatz im Mittel der Guidance bei rund EUR 1,53 Mrd. und das bereinigte EBITDA bei rund EUR 337 Mio. erwartet. Der Vorstand bestätigte seinen Umsatzausblick 2025/26 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...