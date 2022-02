Die südafrikanisch-niederländische Holding Steinhoff hat in den vergangenen Tagen wieder einmal für Schlagzeilen gesorgt. Allerdings positiver Natur! Denn nachdem zuletzt die Einigung auch mit den letzten Gläubigern aus dem Bilanzskandal gelang, konzentriert sich das Unternehmen endlich wieder auf das operative Geschäft. Und da vermeldete Unternehmenstochter Pepkor eine Übernahme…

Denn Pepkor hat die insgesamt 130 Bekleidungsgeschäfte von der Avenida Gruppe in Brasilien übernommen. Damit soll der Eintritt in den latein- und südamerikanischen Markt gelingen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. An der Börse scheint diese Nachricht noch nicht angekommen ...

