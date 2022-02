Der Lithium-Produzent Standard Lithium ist in der abgelaufenen Woche brutal heruntergeprügelt worden. Am Donnerstag verlor der Kurs rund 30 Prozent an Wert und schlug im Tief bei nur noch 4,50 Euro. Grund dafür war ein Bericht vom Analysehaus Hindenburg Research, in dem Standard Lithium schwere Vorwürfe vor allem zur Produktionsstätte im US-amerikanischen Arkansas gemacht werden.

Das Ganze erinnert sehr an die Short-Attacke von Blue Orca Capital im Herbst vergangenen Jahres. Auch damals wurden Berichte gestreut, dass es in Arkansas weit schlechter steht als Standard Lithium zugeben will. Auch damals verlor die Aktie kräftig, konnte sich aber in der Folge wieder erholen. Jetzt sieht es ganz ähnlich aus, denn schon am Freitag schoss die Aktie wieder ...

