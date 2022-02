Bei Standard Lithium ging es in der abgelaufenen Woche mal wieder drunter und drüber. Das Unternehmen wurde Opfer einer Shortseller-Attacke. Das Analysehaus Hindenburg Research hatte Berichte veröffentlicht, in denen Standard Lithium vorgeworfen wird, die Produktionszahlen aus der Produktionsstätte in Arkansas zu beschönigen. Darüber hinaus behauptet der Bericht, dass Vorstand Robert Mintak bisher mit nahezu allen Unternehmen in die pleite geschlittert ist.

Wem das nun bekannt vorkommt, der erinnert sich vermutlich an den Herbst. Damals war es Blue Orca Capital, die mit einem gezielten Bericht den Aktienkurs von Standard Lithium in den Keller schicken wollten. Hindenburg Research gelang das jedenfalls vortrefflich. Die Aktie sackte am Donnerstag zwischenzeitlich um mehr als ...

