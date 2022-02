Standard Lithium hat eine extrem schwierige Woche hinter sich. Die Short-Attacke des Analysehauses Hindenburg Research sorgte am Donnerstag für einen massiven Einbruch der Aktie von zwischenzeitlich mehr als 30 Prozent. Im Tief notierte der Kurs bei nur noch 4,50 Euro. Hintergrund war ein Bericht, in dem Vorstand Robert Mintak in Misskredit gebracht wird und Hindenburg Research ernsthafte Zweifel an dem Lithium-Pilotprojekt im US-Amerikanischen Arkansas hegt.

Nach diesem Absturz konnte sich die Aktie am Freitag allerdings schon wieder spürbar erholen. Der Kurs kletterte um mehr als zehn Prozent und eroberte die 5-Euro-Marke noch vor dem Wochenende erfolgreich zurück. Es wird nun in der kommenden Woche zunächst einmal darauf ankommen, diese Gerüchte zu entkräften und den Aktienkurs ...

