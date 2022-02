Paion-Aktionäre dürften heute vor Freude durch die Decke gehen. So katapultiert sich der Wert derzeit rund vier Prozent nach vorne. Ein Ansteilsschein kostet nun schon 1,43 EUR. Haben die Bullen die Bären dadurch dauerhaft vertrieben?

Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. Weil dieses Plus der Aktie zu einem mächtigen Schritt zur nächsten technischen Hürde verhilft. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund fünfzehn Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den Büchern. Dieser obere Wendepunkt verläuft bei 1,64 EUR. So viel Spannung erleben wir sonst nur in ...

