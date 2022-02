Aktien: Wasserstoffaktien - Nel ASA mit Comeback?

Anzeige / Werbung

JP Morgan hält das Wasserstoffsegment für eine langfristige Investitionsmöglichkeit, auch wenn es 2021 nicht mehr an der Börse wie 2020 punkten konnte. Die Aktie von Nel ASA erholt sich in 2022 aber bereits.

JP Morgan glaubt an Wasserstoffinvestment: Anleger suchten nicht nur Rendite, die sie bei vielen Investments in klassische Energieformen nicht mehr finden, sondern berücksichtigen auch Klimaschutzaspekte.

Die angestrebte politische Dynamik habe sich nicht verlangsamt, so die Bank in einer Mitteilung an Capital.com. Die politischen Rahmenbedingungen würden langsam aber sicher die Bedingungen für die Entstehung eines CO2-armen Wasserstoffmarktes schaffen. Dies zeigen die Bestrebungen vieler Länder, Wasserstoffinitiativen voran zu treiben.

Dennoch konnten Aktien wie Plug Power oder der norwegische Konzern Nel ASA im vergangenen Jahr an der Börse nicht an die überdurchschnittlich starke Entwicklung im Jahr 2020 anknüpfen. Der Vertrauensvorschuss, den Wasserstoff-Aktien noch 2020 von Anlegern bekommen haben, ist aufgebraucht. Es wird klar, dass der Fortschritt der Branche abhängig von Subventionen und technologischen Fortschritten ist. Auch eine erfolgreiche Skalierung ist elementar, um die Geschäfte der Unternehmen voranzubringen.

Deutliche Umsatzsteigerungen bei Wasserstoff-Aktien

Dennoch konnte Nel ASA seine Erlöse im dritten Quartal deutlich von 148 Mio. NOK auf 229,3 Mio. NOK steigern, sowie den Auftragsbestand im Berichtszeitraum. Wie wichtig Subventionen sind, zeigte sich aber mit Blick auf die Gewinnentwicklung: Der Betriebsverlust stieg von 42,1 auf 113 Mio. NOK. Ähnlich sieht es bei Plug Power aus. Das Unternehmen weitete seinen Verlust im dritten Quartal von 65,2 auf 106,67 Mio. US-Dollar aus, zeitgleich sprangen die Erlöse von 107 auf 143,9 Mio. US-Dollar an.

An der Börse schlug sich das teils enorme Wachstum von Unternehmen aus dem Wasserstoffsektor allerdings nicht nieder. Aus Anlegersicht waren Wasserstoffinvestments 2021 kein guter Tipp, das räumt auch JP Morgan in einer Mitteilung an Investoren ein: Der Wasserstoff-Hype von 2020 sei vorbei. 2021 sei ein hartes Jahr für alternative Energien, einschließlich H2-fokussierter Aktien gewesen. Obwohl dies die Vorteile der Rallye 2020 nicht vollständig zunichte gemacht habe, hätten sich mehrere Aktien am Markt deutlich unterdurchschnittlich entwickelt.

Nel ASA-Aktie startet Erholung

Die Aktie von Nel ASA befindet sich seit Anfang 2021 in einem Abwärtstrend, konnte sich aber Ende Januar 2022 stabilisieren und leicht erholen. Auch der MACD dreht leicht nach oben und stützt die aktuelle Erholung. Allerdings bessert sich die charttechnische Situation erst, wenn die Abwärtstrendlinie und die 200-Tagelinie (rot) etwas oberhalb von 15 NOK wieder überschritten werden.

