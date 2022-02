Powercell-Aktionäre werden heute kräftig durchgeschüttelt. Denn die Aktie muss ein Minus von rund drei Prozent schlucken. Das bedeutet, dass mittlerweile nur noch 13,60 EUR für ein Papier hingelegt werden müssen. Ist das der Beginn einer großen Bärenparty oder ruhen sich die Bullen nur kurz aus?

Kursverlauf von Powercell der letzten drei Monate.

Die Perspektive für die nächsten Wochen hat sich dadurch verschlechtert. Denn Powercell rutscht immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung. So errechnet sich aktuell noch ein Abstand von rund neun Prozent zum 4-Wochen-Tief. Der Titel hatte diesen Tiefpunkt bisher bei 12,45 gefunden. Die Konstellation ist also hochbrisant.

