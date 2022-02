Die Quartalszahlensaison ist in vollem Gange und bringt auf der einen Seite klare Gewinner, auf der anderen Seite erschreckend schwache Verlierer mit sich. Diese Trennung lässt sich auch im US-amerikanischen Technologie-Sektor erkennen. Während zuletzt Apple, Microsoft, Amazon oder auch die Google-Mutter Alphabet mit guten Zahlen beeindrucken konnten, brach die Facebook-Mutter Meta Platforms nach Bekanntgabe der Quartalsergebnisse heftig ein. Noch nie hat ein Unternehmen mehr an Kapital an einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...