Heimische Jungunternehmen erhielten 2021 in 131 Finanzierungsrunden Kapitalspritzen in Höhe von 1,23 Mrd. Euro - fast fünf Mal so viel wie im gesamten bisherigen Rekordjahr 2020. Dominiert wird diese Entwicklung insbesondere von den großen Runden für die beiden "Unicorns" GoStudent und Bitpanda, die gemeinsam mehr als die Hälfte der Gesamtsumme lukrieren konnten. An knapp mehr als jeder zweiten (55 %) Finanzierungsrunde waren österreichische Geldgeber:innen beteiligt - rund ein Drittel (32 %) wurde sogar rein von heimischen Investor:innen getragen. An einem Viertel (24 %) waren nur ausländische Investorengruppen beteiligt, bei 22 Prozent wurden keine Angaben zu den Investorengruppen veröffentlicht. Beim ...

Den vollständigen Artikel lesen ...