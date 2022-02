Paion springt heute in absoluter Bullenmanier nach oben. So zeigt die Kurstafel für die Aktie einen kräftigen Anstieg von rund drei Prozent an. Auf einem Spitzenplatz in der Top/Flop-Liste landet damit der Titel. Gewinnen dadurch die Bullen die Oberhand?

Download-Tipp: Jetzt im Januar möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den größten Gewinnchancen für 2022 präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie nur jetzt im Januar ausnahmsweise kostenlos hier abrufen.

Kursverlauf von Paion der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Paion-Analyse einfach hier klicken.

Das übergeordnete Bild hat sich damit allerdings nur leicht verbessert. Weil die Aktie aus dem Stand unter eine wichtige Haltezone fallen kann. Dieser wichtige Tiefpunkt wurde bei 1,24 EUR markiert. Dadurch bieten jetzt neue Gelegenheiten.

Anleger, die von dem Geschäftsmodell nicht überzeugt sind, bekommen die Chance, ihre Baisse-Positionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...