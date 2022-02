Nvidia -0.54% SIGAVEST (00VVAKFL): Man hatte wohl schon damit gerechnet. Die Übernahme von ARM wird nicht kommen. Die Regulierungsbehörden hatten schon seit einiger zeit ihre bedenken geäußert. Nun muss man Softbank 1,25 Mrd. $ zahlen, was unseren anderen depotwert vielleicht erfreut, der nun aber einen anderen weg einschlagen muss, um seine Beteiligung ARM zu versilbern. Vielleicht über einen Börsengang, bei dem noch mehr zu erzielen ist? Nvidia reagiert fast gar nicht nach der Bekanntgabe. Hauptaugenmerk liegt jetzt auf den am 16. Februar anstehenden Quartalszahlen plus Ausblick. (08.02. 09:13) >> mehr comments zu Nvidia: www.boerse-social.com/launch/aktie/nvidia 3M 0.46% RatioFacitBonum (DIVDI): Tausch von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...