Europäische Aktienmärkte handeln höher DE30 prallt an lokalem Widerstand ab Henkel plant die Schaffung eines neuen Geschäftsbereichs Die europäischen Indizes eröffneten den heutigen Handelstag höher und bauten ihre gestrigen Gewinne aus, unterstützt durch robuste Ergebnisse des Energieriesen BP, der einen starken Anstieg des Nettogewinns im Gesamtjahr meldete. Das Unternehmen verzeichnete im Jahr 2021 einen Gewinn von 12,8 Milliarden Dollar, den höchsten seit acht Jahren, da die Erdgas- und Ölpreise in die Höhe schnellten. Unterdessen gab Softbank bekannt, dass der Deal in Höhe von 66 Milliarden Dollar zum Verkauf des britischen Chipdesigners ...

