Mit der neuen Leica M11 kombiniert der Kult-Kamera-Hersteller Leica das Erlebnis traditioneller Messsucher-Fotografie mit modernster Kameratechnologie. In der Kamera finden sich insgesamt zwölf verschiedene AT&S-Leiterplatten. "Das Vertrauen, das ein Premium-Hersteller wie Leica in die Produkte und Lösungen von AT&S setzt, bestätigt wieder einmal die Lösungskompetenz und technologische Leistungsfähigkeit unseres Unternehmens", sagt AT&S-CEO Andreas Gerstenmayer. Die Leiterplatten werden sowohl am Standort in Hinterberg als auch im AT&S-Werk in Korea gefertigt. Der Einsatz von speziellen AT&S-Technologien, die sehr kompakte und flexible elektronische Verbindungslösungen erlauben, macht es Leica möglich, Digitalkameras zu bauen, die auf kleinstem Raum ...

