Nachlese Podcast Montag: Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/2654, alle unter http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch) - gestern hiess es 1000 Tage Frequentis an der Wiener Börse. Wir haben ein paar Facts rausgesucht: IPO-Kurs am 14.5.2019 war 18 Euro , 1000 Tage später steht man lustigerweise bei 28 Euro, das 0,01 Euro je Kalendertag (unnützes Wissen). Weiters: Frequentis hat heuer um 90,71 Prozent mehr Volumen als 2021. Der Durchschnittsumsatz der Aktie betrug dabei 141.744,36 Euro täglich, man ist Liebling deutscher Börsebriefe. Und man ist eine Montag-Aktie, im Schnitt ging es an allen (mittlerweile rund 140) Montagen um 1,11 Prozent nach obenFrequentis ( Akt. Indikation: 27,70 /28,00, 0,18%) - der Verbund wiederum hatte ...

