Continental 4.00% AlphaKollektor (DD2018CF): Erholungen werden immer wieder abverkauft. Die Vola ist unterdessen bei ungefähr 22. Positiv betrachtet arbeitet der Markt an einer Bodenbildung. Als Unsicherheit steht immer noch der Ukraine Konflikt im Raum und die Entwicklung des EZB-Zinses. Bei Conti gibt es heute die Meldung, daß ein Börsengang der Sparte für autonomes Fahren geprüft wird. Die Aktie springt mit über 3% Plus an die Spitze im Dax. Wir sind hier mit einem Discounter engagiert, der den starken Rückgang von mitte November bis mitte Januar gut kompensiert hat und nun fast 1:1 an der Aktie hängt. Der Schein läuft noch bis mitte März und hat einen Cap bei 106€. (08.02. 12:28) >> mehr comments zu Continental: ...

