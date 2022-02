Bei allen Alibaba-Aktionären brandet heute kräftiger Jubel auf. So kann die Aktie derzeit einen Anstieg von rund sechs Prozent vorzeigen. Ein Platz unter den Tagesbesten ist damit schon jetzt gesichert. Wie geht die Reise in den kommenden Tagen weiter? Zur Charttechnik:

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Alibaba-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Alibaba der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Alibaba-Analyse einfach hier klicken.

Am Himmel der Charttechniker überwiegen trotz der Kursgewinne die Regenwolken. Denn eine wichtige Unterstützung ist immer noch in Schlagdistanz. Dieser markante Punkt liegt bei 110,06 USD. Die nächsten Tage dürften also die ein oder andere Überraschung parat halten.

Anleger, die tendenziell eher bearish eingestellt sind, könnten den aktuellen Höhenflug zum vergünstigten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...