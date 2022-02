A1 Telekom Austria hat im Jahr 2021 die Umsätze um 4,4 Prozent auf 4.748,3 Mio. Euro steigern können. Hauptsächlich aufgrund des Anstiegs der Erlöse aus Dienstleistungen in fast allen Märkten, so das Unternehmen. Ohne Währungs- und Einmaleffekte stiegen die Umsatzerlöse um 5,2 Prozent. Die Gruppe profitierte den Angaben zufolge von der starken Nachfrage nach Produkten mit höherer Bandbreite, der erfolgreichen Monetarisierung von 5G und der Nachfrage nach IKT-Lösungen und Konnektivität von GeschäftskundInnen. Die anhaltende COVID-19 Pandemie sowie deren Auswirkungen würden jedoch weiterhin die Roaming-Ergebnisse belasten. Im Jahr 2021 wurden Frequenzen in Bulgarien, Kroatien und Slowenien erworben. Das Betriebsergebnis stieg von 638,9 Mio. Euro im Jahr 2020 um 17,9 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...