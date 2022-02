Aktien: Konkurrenz für Biontech - patentfreier Corona-Impfstoff startet erfolgreich

Anzeige / Werbung

Das Projekt für einen patentfreien Corona-Impfstoff aus Afrika kommt nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation gut voran. Die Aktie von Biontech hat wieder deutlich verloren und steuert auf ein 10-Monatstief zu.

Ohne Unterstützung der Biotechfirmen, die mRNA-Corona-Impfstoffe herstellten, hat das Forschungs- und Fertigungszentrum in Südafrika innerhalb weniger Wochen einen Impfstoffkandidaten auf Basis der mRNA-Technologie produziert. Tests mit dem Impfstoffkandidaten könnten im Herbst beginnen.

Als Hub hatte die WHO im Juni 2021 das Biotechnologieunternehmen Afrigen Biologics and Vaccines in Kapstadt ausgewählt. Das Labor verwende öffentlich zugängliche Technologien und verletze keine Patente. Die Technologie soll später Firmen in anderen ärmeren Ländern für die Impfstoffproduktion zur Verfügung stehen. Das Labor bildet auch Personal aus. Noch im Februar sollen weitere Länder genannt werden, in denen produziert werden soll. Argentinien und Brasilien stehen als Standorte bereits fest.

Die WHO rief Biotechfirmen erneut zur Beteiligung an dem Projekt auf. Konkret wurden der US-Hersteller Moderna und das Mainzer Unternehmen Biontech sowie dessen US-Partner Pfizer genannt. Es arbeiteten aber inzwischen rund zwanzig weitere Unternehmen, etwa in China, Taiwan und Indien, an mRNA-Impfstoffen.

Auch diese Biotechfirmen könnten von der Ausbildung von Spezialisten bei Afrigen profitieren, wenn sie Lizenzvereinbarungen zur Produktion ihrer Impfstoffe mit Laboren in ärmeren Ländern schließen. Die von den UN gegründete Initiative handelt Patentlizenzvereinbarungen mit Pharmaunternehmen aus und bündelt sie, damit sie für Generikahersteller leichter zugänglich sind. Das Afrigen-Projekt soll die Versorgung ärmerer Länder mit Impfstoffen revolutionieren.

Biontech-Aktie vorerst gescheitert

Die Aktie von Biontech ist mit der jüngsten Erholung am Widerstand bei rund 183 Dollar gescheitert. Mit einem kleinen Gap nach unten steuert der Titel auf das 10-Monatstief bei 92 Dollar zu. Positiv ist allerdings, dass der MACD (Momentum) wieder zulegt. Die charttechnische Situation bessert sich aber erst, wenn der Widerstand nachhaltig überschritten wird.

