Der amerikanische Kreditkartenkonzern Mastercard Inc. (ISIN: US57636Q1040, NYSE: MA) kündigte am Dienstag eine Quartalsdividende von 0,49 US-Dollar je Aktie an. Im Dezember erhöhte Mastercard die Dividende im Vergleich zum Vorquartal (44 Cents) um 11 Prozent. Aktionäre erhalten die Auszahlung am 9. Mai 2022 (Record date: 8. April 2022). Die Anteilsinhaber erhalten auf das Jahr hochgerechnet 1,96 US-Dollar Dividende. Beim aktuellen ...

