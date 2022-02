Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Die Wiener Börse hat am Dienstag erneut mit Kursgewinnen geschlossen, der ATX konnte einen Zuwachs von 0,9% erzielen und knüpfte damit an den erfreulichen Wochenbeginn an. Auch in Wien sorgten weiterhin Zinssorgen und der Ukraine-Konflikt für Sorgenfalten auf den Stirnen der Anleger, allerdings überwog gestern der Optimismus, die Meldungslage zu den einzelnen Unternehmen war gestern wieder sehr dünn. Auch von den Konjunkturzahlen kam kaum marktrelevante Unterstützung, die spanische Industrie hat ihre Produktion zum Jahresende hin deutlich eingeschränkt und das Außenhandelsdefizit in den USA ist im vergangenen Jahr auf einen Rekordwert gestiegen. Unterstützung für den ATX kam von den festen ...

