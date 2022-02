Der Vorstand der BKS Bank AG hat beschlossen, von der Ermächtigung zum Aktienrückkauf für ein Angebot dieser Aktien im Rahmen von Mitarbeiteraktionen Gebrauch zu machen. Der Rückkauf beginnt am 14. Februar und endet voraussichtlich am 25. Februar. Beabsichtigt ist der Rückerwerb von bis zu 100.000 Stück Stammaktien der BKS Bank AG, das entspricht einem Anteil am gesamten Grundkapital von ca. 0,23 Prozent.

