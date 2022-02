Im Vergleich zur vorangegangenen Woche erscheinen mir die bisherigen Kursbewegungen in dieser Woche fast schon langweilig. Aber das sehe ich durchaus positiv, weil damit bereits etwas Normalität an die Börsen zurückzukehren scheint, nachdem ich die Vorgänge um Meta und Amazon in der Vorwoche in der Börse-Intern als "irrsinnige" und "ausufernde" Spekulation charakterisieren musste (siehe "Meta lässt den Nasdaq 100 einbrechen" und "Amazon holte den Nasdaq 100 im Alleingang aus dem Minus"). Das soll ...

