Nachdem in der Vorwoche die US-Notenbank Fed die Märkte in Atem gehalten hatte, war es nun die EZB. Zwar nahm die EZB auf ihrer Sitzung keine Änderungen an der Geldpolitik vor, aber auf der anschließenden Pressekonferenz äußerte sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde überraschend "hawkish". Offenbar sorgten die anhaltend hohen Inflationszahlen für Panik in Frankfurt und die EZB schloss Zinserhöhungen im laufenden Jahr nicht mehr explizit aus. Die Märkte preisten nun bereits für Juni einen ersten Zinsschritt in Höhe von 10 BP ...

