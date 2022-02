D1-Chart EURUSD wird am Mittwoch leicht höher über der 1,14er-Marke gehandelt, die am Vortag verteidigt werden konnte. Am Dienstag hatte das Paar den Rückgang dennoch fortgesetzt und sich weiter von dem Jahreshoch zurückgezogen. Quelle: xStation 5 H1-Chart EURUSD bewegt sich seit gestern Vormittag in einer Seitwärtsrange. Um die bärische Struktur zu bestätigen, müsste das gestrige Tagestief bei 1,1396 unterschritten werden. Um den Trend umzukehren, müsste das Paar das Hoch bei 1,1465 durchbrechen. ...

