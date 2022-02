June Chua, Portfoliomanagerin, Asian Equities, Lombard Odier IM Die drei wichtigsten Themen für asiatische Aktien werden die vom Konsum getragene Binnennachfrage, die anhaltende Digitalisierung und der Übergang zur Kohlenstoffneutralität sein. 75 % des Gesamtvolumens der Werbebudgets in China entfallen auf die digitalen Medien des Landes. Dieser Sektor dürfte weiter wachsen. Die beschleunigte Digitalisierung in der Vereinigung südostasiatischer Länder (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...