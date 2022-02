Die Aktivität der Dogecoin-Anleger hat in den letzten Tagen nach einer Phase starker Rückgänge deutlich zugenommen. Das von Elon Musk geförderte Projekt ist in der Krypto-Community äußerst beliebt. Die neuesten Daten bestätigen, dass Dogecoin das zweitbeliebteste Projekt in den Krypto-Medien nach Bitcoin ist. Die Kryptowährung wurde ursprünglich als Scherz im Jahr 2013 von zwei Entwicklern ins Leben gerufen. Musk wurde erst auf das Projekt aufmerksam, als er erfuhr, dass viele Tesla-Mitarbeiter Dogecoins besaßen. Der Krypto-Markt hat bereits mehrfach gezeigt, dass populäre Projekte zu günstigen Zeitpunkten auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...