Die voestalpine hat den Umsatz in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2021/22 (1. April bis 31. Dezember) um 36,7 Prozent auf 10,9 Mrd. Euro gesteigert. Das EBITDA stieg um 126,4 Prozent auf 1,5 Mrd. Euro. Das EBIT erreichte nach -134 Mio. Euro im Q3 2020/21 einen Wert von 947 Mio. Euro. Das Ergebnis nach Steuern steigerte sich auf 698 Mio. Euro (Q3 2020/21: -159 Mio. Euro). In einer Kurzmitteilung meinen die Analysten von Raiffeisen Research: "voestalpine hat mit guten Zahlen für das Q3 die Markterwartungen etwas übertroffen. Das Unternehmen konnte die Belastungen aus gestiegenen Rohstoffkosten und eines temporären Stillstands im Werk in Texas durch höhere Durchschnittspreise und Volumina kompensieren. Auf der negativen Seite ist ein weiterer ...

