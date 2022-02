Die Stabilisierung der Aktienmärkte hebt die Anlegerstimmung. Nahezu weltweit sind Aktien selektiv gefragt. Technologie-ETFs führen die Sektorfavoriten an. 8. Februar 2022. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Gegenbewegung am Aktienmarkt inspiriert ETF-Investor*innen wieder zum Kauf. "Der Dip der Vorwoche wird zu Käufen vor allem von Aktien-ETFs genutzt. Anleger präferieren Europa, kehren aber auch in weltweit gestreute Titel wie auch US-amerikanische Aktien-ETFs zurück", berichtet Frank Mohr von der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...