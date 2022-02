GameStop-Anteilseigner haben heute wirklich allen Grund zur Freude. So schießt die Aktie um rund sechs Prozent nach vorne. Damit findet sich der Titel auf einem der vorderen Plätze wieder. Kommt hier jetzt wieder so richtig Schwung rein?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur GameStop-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von GameStop der letzten drei Monate.Für eine ausführliche GameStop-Analyse einfach hier klicken.

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Weil dieses Plus der Aktie zu einem mächtigen Schritt zur nächsten technischen Hürde verhilft. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund sieben Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 131,32 USD. Bei GameStop geht es jetzt also um viel!

Anleger, die allerdings eher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...