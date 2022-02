Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Mit starken Gewinnen konnte der heimische Markt zur Wochenmitte aufwarten, für den ATX gab es eine stolze Verbesserung von 2,6%. Auch in Wien reagierte der Optimismus angesichts der starken Zahlen vieler Unternehmen in Europa, dadurch traten die Unsicherheiten der vergangenen Wochen etwas in den Hintergrund, wenngleich diese Bedrohungen nach wie vor vorhanden sind. Wichtige Impulse könnten die am Donnerstag anstehenden US-Inflationsdaten bringen, von den Zahlen erhoffen die Marktteilnehmer Hinweise auf den Zeitpunkt der erwarteten Zinswende in den USA, gerechnet wird derzeit damit, dass die Fed schon im März mit einer ersten Zinserhöhung der starken Inflation begegnen könnte. In Wien standen gestern zwei ...

