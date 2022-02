Nachlese Podcast Mittwoch: Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/2660, alle unter http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch) - das wikifolio Stockpicking Österrreich https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 hatte per gestern erstmals mehr als 100.000 Euro Assets under Management. - AT&S hat in dieser Woche mit +7,42 Prozent den bisher grössten Tagesgewinn eines ATX-Titels 2022 geschafft. Besser lagen im ATXPrime nur FACC mit 8,23 Prozent, Frequentis mit 8,19 Prozent und nochmal FACC mit 7,79 Prozent. Und die besten drei Tagesgewinne im ATX 2022 entfallen nun alle auf AT&S. Noch spannender ist die Entwicklung beim Handelsvolumnen. 2021 ist AT&S erstmals über die Mrd. gekommen und heuer sieht es nach 2 Mrd. aus. In den ersten ...

