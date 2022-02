Starker Rückgang der Lagerbestände und Bedenken hinsichtlich der Angebotslage beflügeln die Kaffeepreise. Kaffee hat an den Börsen endlich weiteren Auftrieb bekommen. Nach einer 2-monatigen Seitwärtsbewegung wird er nun auf dem höchsten Stand seit 10 Jahren gehandelt. Was treibt die Kursentwicklung auf diesem Markt an? Hat sich in letzter Zeit irgendwas an der Ausgangssituation geändert? Geht der Preisanstieg weiter? Finden Sie es in unserer Analyse heraus! Erheblicher Rückgang der Lagerbestände Die Kaffeelagerbestände an den globalen Märkten sind schon seit Ende 2018 rückläufig. Doch Anfang 2020 hat sich der Rückgang noch einmal deutlich verschärft. Die Bestände fielen zu Beginn der Pandemie auf ein Zehnjahrestief. Und durch die mit der Pandemie einhergehenden Covid-19-Beschränkungen ...

