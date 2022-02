Pia Bradtmöller (Foto links) leitet das europäische Marketing für ETFs / Beatrix Vogel (Foto rechts) übernimmt Leitung Marketing & PR in Deutschland, Österreich und Zentral- und Osteuropa Zum 1. Februar hat Pia Bradtmöller, bisher Leiterin Marketing und PR für J.P. Morgan Asset Management in Deutschland, Österreich sowie Zentral- und Osteuropa, eine neue Aufgabe übernommen. Sie leitet von Frankfurt aus das europäische ETF-Marketing. Diese Rolle wurde neu geschaffen und soll der wachsenden Bedeutung und dem steigenden Kundeninteresse an aktiven ETFs Rechnung ...

