DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

OPEL - Der Rüsselsheimer Autobauer Opel will in zwei Jahren jedes seiner Modelle als Elektroauto anbieten und will in deutlich größere Reichweiten seiner Batteriefahrzeuge investieren. Die Kunden bekämen ab 2024 jedes Opel-Modell auch als Elektroauto, sagte Opel-Chef Uwe Hochgeschurtz. Dies sei Teil des Planes, ab 2028 in Europa ausschließlich Elektroautos anzubieten. "Durch die von der Politik gesetzten Rahmenbedingungen ist jetzt in Europa klar, dass Verbrenner ein Ablaufdatum haben", sagte der Opel-Manager. (Augsburger Allgemeine)

OTTOBOCK - Der Medizintechnikkonzern Ottobock übernimmt das niederländische Patient-Care-Unternehmen Livit. Verkäufer ist HAL Investments, niederländische Tochtergesellschaft der Investmentgesellschaft HAL Holding, die das 1926 gegründete Unternehmen im Jahr 2007 erworben hatte. Der Abschluss der Transaktion sei vorbehaltlich der Genehmigung durch die niederländische Gesundheitsbehörde NZa innerhalb der kommenden Monate zu erwarten, gaben Ottobock und HAL separat bekannt. (Börsen-Zeitung)

AAREAL BANK - Nach der geplatzten Übernahme der Aareal Bank durch Finanzinvestoren fordert nach dem Hedgefonds Petrus Advisers ein weiterer Großaktionär personelle Konsequenzen beim Immobilienfinanzierer. Auch der Aktivist Teleios Capital Partners verlangt nun den Rückzug von Aufsichtsratschef Hermann Wagner. Der Chefkontrolleur und weitere Hauptprotagonisten des "Übernahmedebakels" sollten ihre Fehleinschätzung einräumen und zurücktreten, schreibt Teleios-Partner Adam Epstein dem Aufsichtsrat. Der Hedgefonds, der eigenen Angaben zufolge gut 6 Prozent der Aktien hält, kündigte wie zuvor schon Petrus an, eigene Kandidaten für den Aufsichtsrat zu benennen. (Börsen-Zeitung)

KNORR-BREMSE - Der Münchener MDAX-Konzern Knorr-Bremse hat den scheidenden Infineon-Vormann Reinhard Ploss als neuen Aufsichtsratschef gewonnen. Der 66-Jährige werde auf der Hauptversammlung am 24. Mai zur Wahl in das Kontrollgremium vorgeschlagen und solle danach zum Vorsitzenden bestimmt werden, schreibt das Manager Magazin. Das bestätigten mehrere Personen im Umfeld des Unternehmens. Ploss wird Klaus Mangold ersetzen, der sein Mandat mit Ablauf der Versammlung niederlegen wird. (Manager Magazin)

BROOKFIELD - Brookfield Asset Management, einer der größten alternativen Investmentgesellschaft, erwägt die Ausgliederung seines Vermögensverwaltungsgeschäfts in eine separate Aktiengesellschaft, die einem Analysten zufolge mit mehr als 75 Milliarden US-Dollar bewertet werden könnte. (Financial Times)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/err/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2022 00:51 ET (05:51 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.