Aktien: Astrazeneca auch ohne Corona stark? - Aktie sagt ja

Anzeige / Werbung Der Pharmakonzern Astrazeneca rechnet trotz weniger Rückenwinds durch Corona-Produkte mit einem satten Wachstum in diesem Jahr. Die Aktie kann sich erholen und tendiert Richtung Jahreshoch 2021. Der Pharmakonzern Astrazeneca sieht sich auf einem guten operativen Weg: Der Kerngewinn je Aktie soll im mittleren bis hohen Zwanziger-Prozentbereich steigen, nach währungsbereinigt 2021 um 37 Prozent auf 5,29 Dollar. Beim Umsatzanstieg zu konstanten Wechselkursen geht der Pharmakonzern von einem hohen Zehner-Prozentbereich aus. Allerdings dürfte der Umsatz mit Covid-Produkten im unteren bis mittleren Zwanziger-Prozentbereich sinken. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Der erwartete Rückgang der Verkäufe des Covid-Impfstoffs Vaxzevria dürfte durch steigende Verkäufe des Corona-Antikörpermedikaments Evusheld teilweise ausgeglichen werden. Astrazeneca erwartet, dass ein Großteil des Impfstoffumsatzes in diesem Jahr voraussichtlich aus bestehenden Erstverträgen stammen wird. Im vergangenen Jahr verzeichnete Astrazeneca ein Umsatzplus um 41 Prozent auf 37,4 Mrd. Dollar. Dies war zu konstanten Wechselkursen ein Plus von 38 Prozent. Ohne die Umsätze mit dem Covid-19-Impfstoff des Unternehmens hätte Astrazeneca 33,4 Mrd. Dollar erzielt. Dabei profitierte das Unternehmen vor allem von starken Geschäften mit seinen Krebsmedikamenten. Astrazeneca-Aktie knackt die 200-Tagelinie

Die Aktie von Asterazeneca hat seit Dezember einen tragfähigen charttechnischen Boden ausgebildet und die 200-Tagelinie (rot) wieder überschritten. Auch der MACD (Momentum) dreht wieder leicht nach oben, der Titel greift aktuell die Aufwärtstrendlinie von unten an. Sie war im November 2021 unterschritten worden. Gleichzeitig rückt auch das Jahreshoch 2021 bei rund 9.500 Pence wieder in den Fokus. Enthaltene Werte: GB0009895292,FR0004056851,US60770K1079,US6700024010,US09075V1026

