Neue Verarbeitungstechnologie für Mineralien - das ist ein Meilenstein für den gesamten Bergbausektor

Die Medaro Mining Corp. (ISIN: CA58404N1096; WKN: A3CMG7), ein vielseitiges Mineralexplorationsunternehmen, das sich der kontinuierlichen Entwicklung einer innovativen Spodumen-Verarbeitungstechnologie sowie von Clean-Tech-Mineralien widmet, freut sich einen beträchtlichen Fortschritt bei der Entwicklung einer wesentlich kosteneffizienteren Methode zur Herstellung von hochwertigen Lithium-, Aluminium- und Siliziummaterialien aus Spodumen bekannt zu geben. Die innovative Verarbeitungstechnologie des Unternehmens erzeugt Lithiumcarbonat bis zu 99,91 % Reinheit.

Das Unternehmen hat die 100-%-Extraktion von Lithium und Aluminium aus Spodumen erfolgreich nachgewiesen, ein Meilenstein für den gesamten Bergbausektor.

Damit verhilft das Unternehmen dem gesamten Bergbausektor und auch den daran anschließenden Industrien, etwa der Automobilindustrie, zu höchster Profitabilität.

Hier sind die wichtigen Insights kurz zusammengefasst: Der Schwerpunkt der Laborarbeit im Pilotmaßstab hat sich nun auf die Kristallisation, Abscheidung und Reinigung von Lithium-, Aluminium- und Siliziumverbindungen - Lithiumcarbonat, Lithiumhydroxid, Aluminiumhydroxid und Siliziumdioxid

- verlagert. Ein Beweis dafür, dass dies sehr schnell durchgeführt werden kann, ist die Tatsache, dass ein lithiumreiches Prozesszwischenprodukt zu 99,91 % reinem Lithiumcarbonat umgewandelt wurde. Nun werden Folgearbeiten durchgeführt, um die Möglichkeit der Synthese von zu 99,99 % reinem Lithiumcarbonat zu untersuchen.

Damit das Unternehmen ferner Demonstrationen im Prototypenmaßstab durchführen kann, soll bis Ende Februar ein individuelles Gerät geliefert werden, das die Testmöglichkeiten erheblich verbessert. Mit dem speziellen Gerät kann das Unternehmen Labortests im Pilotmaßstab bei Temperaturen von bis zu 300 C und bei Drücken von bis zu 10 Atmosphären durchführen, was den Fortschritt in der aktuellen Phase der Technologieentwicklung erheblich beschleunigen wird.

Bemerkenswert ist auch, dass das technische Team von Medaro seine Tests im Pilotmaßstab auf Proben von Spodumenkonzentraten erweitert hat, die es von aktiven und potenziellen Lithiumproduzenten erhalten hat. Das Ziel dieser Arbeiten besteht darin, die Anwendbarkeit der Technologie für alle Arten und Qualitäten von Spodumenkonzentraten nachzuweisen, die in allen Teilen der Welt produziert werden.

James G. Blencoe, Ph.D., CTO und führender Entwickler der JV-Technologie, sagte: "Die Ergebnisse unserer Labortests im Pilotmaßstab übertreffen weiterhin die Erwartungen und untermauern unsere ehrgeizigen kommerziellen Ziele. Am wichtigsten ist, dass das übergeordnete Ziel, eine Spodumenverarbeitungstechnologie zu entwickeln, die mindestens 30 bis 50 % günstiger ist als herkömmliche Methoden, weiterhin auf einem guten Weg ist - ein Hauptgrund dafür ist, dass die derzeit entwickelten Methode zur Reinheit der Verbindung skalierbare Effizienzen nutzen, die konzipiert wurden, um spezifische strategische wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Darüber hinaus wird, wie bereits betont, die gemeinsame Produktion von hochwertigen Nebenprodukten einen großen Beitrag dazu leisten, die Herstellungskosten von Lithiumcarbonat/ Lithiumhydroxid auszugleichen."

Michael Mulberry, CEO von Medaro Mining, sagte: "Die Daten des Teams von Dr. Blencoe sind eine fantastische Nachricht und wir sind begeistert von den raschen Ergebnissen, die wir erhalten haben. Ein Indikator für den Fortschritt ist die Tatsache, dass am 4. Februar das erste Gerät im Prototypmaßstab gekauft wurde. Sobald es installiert ist, wird es zur Demonstration des Verfahrens von Medaro in größerem Maßstab eingesetzt, was ein entscheidender Schritt sein wird, um den künftigen kommerziellen Erfolg der Projektarbeit zu gewährleisten. Das Testprogramm von Dr. Blencoe ist gut konzipiert und wurde äußerst effizient durchgeführt. Wenn die nächste Phase seiner Arbeit so reibungslos verläuft wie die erste, ist davon auszugehen, dass alle Ziele von der Spodumenverarbeitung von Medaro erreicht oder übertroffen werden."

Die Fundamentals sind für Medaro und den gesamten Sektor gerade äußerst aussichtsreich.

Der besondere Vorteil der innovativen Verarbeitungstechnologie ist, dass sie auch in entlegenen Gebieten eingesetzt werden kann - ein eindeutiger Wettbewerbsvorteil. Gerade ist das Team des Mineral-Explorers, geführt von erfahrenen Geologen, Geochemikern und Bergbauexperten, dabei die innovativen und potenziell wegweisenden technologischen Prozesse zur Lithium-Extraktion zu kommerzialisieren. Außerdem hat sich das Unternehmen auch auf dem Uran-Markt positioniert. Wenn das angekündigte Explorationsprogramm im Urankonzessionsgebiet "Yurchison" (Kanada) im Sommer startet, eröffnen sich dem Unternehmen sogar auf dem Uran-Markt enorme Chancen. Denn der Uran-Markt dürfte, nach der erst kürzlich erfolgten Entscheidung der EU-Kommission, die Kernenergie auf die Liste der "grünen Energien" in der EU zu setzen, eine Renaissance feiern. Selbst die Multimilliardäre Bill Gates und Warren Buffett sind schon investiert. Das ist der Sweet Spot: Hier sind noch überproportionale Returns möglich! Wenn Sie als Anleger mal wirklich "mature" sein möchten, dann sollten Sie auf dem gerade etwas angeschlagenen Aktienmarkt vor allem auf Value-Aktien setzen. Denn die versprechen, bei allem Risiko, aktuell noch die meisten Renditeaussichten. Medaro Mining setzt auf die Zukunftsmärkte Uran und eine innovative Verarbeitungstechnologie für die Gewinnung von Mineralien, wie etwa Lithium. Viele dürften die aktuelle Marktphase des Unternehmens schon als eine Opportunity sehen und sie nutzen. Für Anleger und Investoren, die verstanden haben, wie unterbewertet diese Aktie gerade noch ist, dürfte jetzt ein nahezu perfekter Zeitpunkt für einen Einstieg in die Medaro Mining Corp. (ISIN: CA58404N1096; WKN: A3CMG7) vorliegen. Das Upside-Potential des Unternehmens scheint nämlich enorm zu sein. Über Medaro Mining Corp.

Das Unternehmen ist ein Lithiumexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver (British Columbia) und hält Optionen auf die Lithiumkonzessionen "Superb Lake" in Thunder Bay (Ontario) bzw. "CYR South" in James Bay (Quebec). Das Unternehmen ist auch an der Entwicklung und Vermarktung eines neuen Verfahrens zur Gewinnung von Lithium aus Spodumenkonzentrat durch sein Joint Venture "Global Lithium Extraction Technologies" beteiligt. Damit hat das Unternehmen die Möglichkeit die exklusiven Rechte zur Kommerzialisierung einer neuen und radikal anderen thermochemischen Technologie zu erwerben, die zu einer schnellere Extraktion von Lithium aus Spodumen (LiAlSi2O6) führt und in hochreines Lithiumcarbonat (Li2KO3) und/oder Lithiumhydroxid (LiOH) und/oder Lithiummetall (Li) umwandelt.

Zu den Nebenprodukten der Wertschöpfung gehören Aluminiumoxid (Al2O3) und hochwertige Kieselsäure (SiO2). Die Methode ist kompakt, modular, hochgradig skalierbar und kann an entfernten geografischen Standorten eingesetzt werden. Dabei werden nur drei Rohstoffe benötigt: Spodumen-Konzentrat, hochreines Kohlendioxid (CO2), das bei der Bildung von Lithiumcarbonat verbraucht wird und Wasser (H2O), das bei der Bildung von Lithiumhydroxid verbraucht wird. Die Technologie umfasst Schritte zur Senkung der Kosten für die Bildung und Reinigung von Spodumenkonzentrat. Globales Branchenwachstum vorantreiben

Vorläufige technische und wirtschaftliche Analysen des Joint-Venture-Partners zeigen, dass die Technologie in der Lage ist, die Gesamtkosten der Spodumenverarbeitung um 30 bis 50% zu senken. Das Verfahren ist Kostengünstig und kohlenstofffrei und birgt den Angaben des Unternehmens zufolge ein erhebliches wirtschaftliches Potential. Vorbehaltlich von Pilottests prognostizieren erste Studien, dass jede Tonne konzentriertes Spodumen potenziell fast 1/5 einer Tonne Lithiumcarbonat und etwa 1/4 Tonne Lithiumhydroxid liefern könnte, die in Batteriequalitäten marktreif sind.

Kunden werden in der Lage sein, lizenzierte Verarbeitungsanlagen des Unternehmens neben ihren Minen zu platzieren und Lithium in Batteriequalität und wertvolle Nebenprodukte direkt an die Endverbrauchsmärkte zu liefern. Das vorgeschlagene Verfahren ist auf Skalierbarkeit ausgelegt, wobei 50 bis 100 Tonnen pro Tag (oder mehr) für die Verarbeitung an abgelegenen Standorten in den pegmatitreichen Regionen der Welt vorgesehen sind. Disclaimer

Disclaimer

