Andritz erhielt von ICT Poland den Auftrag zur Lieferung von zwei Wärmerückgewinnungslinien für die Tissuemaschinen PM12 und PM14 des Werks in Kostrzyn. Die Inbetriebnahme ist für 2022 vorgesehen. Die Wärmerückgewinnungslinien beinhalten ein PrimeDry YES Yankee Ecosteam-System, das durch Ausnutzung der Yankee-Haubenabluft Hochdruckdampf erzeugt. Dieser Dampf wird als Treibdampf für den Yankee verwendet und reduziert damit Energiekosten und CO2-Emissionen. Mit einer Kapazität von rund 620.000 Jahrestonnen zählt ICT zu den führenden Tissueproduzenten in Europa. ICT und Andritz arbeiteten seit 2001 zusammen.

