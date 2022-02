Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Leicht nach unten ging es gestern für den heimischen Markt, der ATX musste mit einem Rückgang von 0,1% aus dem Handel gehen. Die stärker als erwartet gestiegene Inflation in den USA, die am Nachmittag noch für deutliche Verluste gesorgt hatte, wurde von den Anlegern letztlich recht gut verdaut. An den Börsen gilt eine Anhebung des Leitzinses in den Vereinigten Staaten im März inzwischen schon als sicher, ebenso dass mehrere weitere Zinsschritte in diesem Jahr folgen werden. Ebenso herrscht aber auch Zuversicht, dass die US-Notenbank nicht so aggressiv vorpreschen wird, dass die Erholung der Wirtschaft in den Vereinigten Staaten in Gefahr gerät. Bei den Einzelwerten gab es so gut wie keine neuen Meldungen, ...

