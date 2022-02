Der letzte Ausflug des Bitcoin-Futures unter das Niveau von 40.000 USD dauerte nur kurz an und reichte bis auf die untere Aufwärtstrendkanalbegrenzung bestehend seit Anfang 2021. Aktuell versucht sich das Kryptopaar an einer sehr viel größeren Hürde, die es gilt für ein Folgekaufsignal auf mittelfristiger Basis zu überwinden. Insgesamt lässt sich der Kursverlauf des Bitcoin-Futures seit Anfang 2021 in einem aufwärts gerichteten Trendkanal beschreiben, was mit dem vorherigen Kurssprung von 10.000 ...

