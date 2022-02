Die kanadische Psychedelika-Firma Cybin Inc. (NYSE American CYBN / WKN A2QJAV) hat ein ereignis- und erfolgreiches viertes Quartal 2021 hinter sich. Das spiegelt sich auch in dem Bericht wieder, den das Unternehmen gestern vorlegte und der an der NYSE positiv aufgenommen wurde.Vor allem konnte Cybin in den drei Monaten bis zum 31. Dezember große Fortschritte bei der Entwicklung der firmeneigenen Moleküle auf psychedelischer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...