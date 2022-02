D1-Chart EURUSD fällt am Freitag und testet zum dritten Mal in dieser Woche die 1,14er-Marke, nachdem es gestern am Jahreshoch bei 1,1482 erneut zu einem Fehlausbruch gekommen war. Quelle: xStation 5 H1-Chart Kurzfristig gab es viele Richtungswechsel. Da die gestrigen Tagestiefs bei 1,1375 heute nicht nachhaltig unterschritten worden sind, könnte nochmals ein Test der oben erwähnten Hürde anstehen. Quelle: xStation 5 Maximilian Wienke, CFTe Marktanalyst bei XTB maximilian.wienke@xtb.de

