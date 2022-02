Europäische Indizes handeln schwächer DE30 testet den Bereich um 15.300 Punkte Delivery Hero-Aktie stürzt erneut ab Die europäischen Aktienmärkte starteten mit großen Kurslücken in den Freitagshandel. Die schlechte Stimmung rührte von einer weiteren Beschleunigung der US-Inflation her, die das Risiko einer aggressiveren Straffung der Fed mit sich bringt. Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag ist eher leer. Um 16:00 Uhr werden die vorläufigen Daten der University of Michigan zum Verbrauchervertrauen für Februar veröffentlicht, aber dieser Wert hatte in den letzten Monaten nur geringe Auswirkungen auf die Märkte. Quelle: xStation 5 Der DE30 verzeichnete nach den gestrigen US-Inflationsdaten eine starke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...