Heute im gabb: Um 12:45 liegt der ATX TR mit -0.92 Prozent im Minus bei 8167 Punkten (Ultimo 2021: 7849, 4.06% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +2.49% auf 51.45 Euro, dahinter Flughafen Wien mit +2.16% auf 29.625 Euro und Zumtobel mit +1.89% auf 8.335 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15425 (+0.21%, Ultimo 2021: 15884, -2.89% ytd). - Wer hat an CPI verkauft?, Lob für Starwood, startup300 Tradingroom?, Fintwit Community- PIR-News: News zu Andritz, Wienerberger, Agrana, Do&Co, Knaus Tabbert, Research zu Verbund, Valneva, OMV, voestalpine, ams Osram, RBI ...- Unser Robot sagt: FACC, Telekom Austria, AT&S und weitere Titel auffällig; Andreas Gerstenmayer führt nach wie vor im CEO-Ranking- We are Hiring bei Börsenotierten/PIR-Partnern: Fabasoft, ...

